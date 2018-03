Tomb Raider: la leggenda inizia col nuovo, incredibile poster IMAX! In più poi ...

C'è una nuovissima featurette connei panni di Lara Croft, e un poster in esclusiva, anche questo bellissimo, rilasciato via Fandango.

Mentre dovremo aspettare ancora un po' prima di sapere se il Tomb Raider di Roar Uthaug spezzerà finalmente la "maledizione del video gioco" e presenterà un buon prodotto, le recenti reazioni dei fan sui social media sono state per lo più positive, il che dovrebbe essere di buon auspicio per il potenziale del film al box office, in programmazione a partire dal prossimo fine settimana (USA).

E dunque, in vista del lancio del reboot, Entertainment Weekly ha condiviso con noi tutti una nuova featurette da dietro le quinte che mostra la realizzazione del film in cui vediamo che il premio Oscar Alicia Vikander ha davvero speso tutta sé stessa, sia fisicamente che mentalmente, per entrare nella parte.

Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara gira per le caotiche strade alla moda di East London lavorando come corriere in bicicletta, riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto. Determinata nel trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il mistero della sua morte.

Schierandosi esplicitamente contro l’ultimo desiderio del padre, Lara si lascia tutto alle spalle alla ricerca della sua ultima destinazione nota: una tomba leggendaria nascosta su un’isola mitologica, che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile; solo raggiungere l’isola si rivelerà estremamente pericoloso. Improvvisamente, la posta in gioco per Lara sarà talmente alta, che - contro ogni probabilità ed armata solo della sua raffinata intelligenza, della sua fede cieca e della sua innata testardaggine - dovrà imparare a spingersi oltre i propri limiti, nel suo viaggio verso l’ignoto. Se sopravvivesse a questa pericolosa avventura, potrebbe realmente capire chi sia e conquistare il nome di tomb raider.