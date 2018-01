Tomb Raider: in arrivo domani il secondo trailer ufficiale, ecco un'anteprima!

È stato diffuso un breve video teaser che anticipa l’arrivo del secondo trailer ufficiale di, reboot della saga tratta dal famoso franchise videoludico che vedrànei panni di Lara Croft.

La Warner Bros. Canada è il distributore ufficiale del prossimo trailer in uscita, che durerà due minuti e arriverà circa quattro mesi dopo il release del primo trailer e a due mesi di distanza dall'uscita ufficiale del film, prevista per il 16 marzo nelle sale statunitensi.

Come già scritto più volte, l'avventura ispirata al famoso videogioco di Tomb Rider, tratterà la origin story dell'eroina, e si concentrerà sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity. Dal teaser, abbiamo poi potuto constatare che Walton Goggins (The Hateful Eight) si presenterà come l'antagonista principale di Lara e, presumibilmente, il prossimo trailer ci rivelerà molti altri dettagli.

Tomb Raider vedrà nel cast anche Dominic West (Lord Richard Croft), Walton Goggins (Padre Mathias Vogel), Daniel Wu (Lu Ren), Hannah John-Kamen (Sophie), Antonio Aakeel (Nitin), Nick Frost e Kristin Scott Thomas (L’ora più buia).

Su queste pagine potete visualizzare anche il primo trailer ufficiale e la cover di Empire dedicata al film, con molte immagini tratte dalla pellicola.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere nuovamente Lara Croft in azione? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!