Tomb Raider: Graham King e l'ipotesi cameo di Angelina Jolie nel reboot

, reboot della saga che ha visto la luce nei primi anni 2000 e ispirata al videogioco della Crystal Dynamics, è al cinema da pochi giorni, conche ha ereditato il ruolo che fu nei due film precedenti di. La pellicola arriva al cinema quindici anni dopo l'ultimo capitolo,

Il produttore del film, Graham King, ha spiegato le motivazioni che hanno portato il suo team ad evitare l'ipotesi di un cameo di Angelina Jolie nel riavvio della saga:"All'inizio ci avevamo pensato ma l'opportunità di portare Angelina nel film non si è presentata. La storia non ci ha fornito l'occasione per poter mostrare il passaggio di testimone. Non avevamo intenzione di snaturare il film per ottenere quel tipo di tono. Lo studio ci ha chiesto 'C'è la possibilità di avere Angie? Si può trovare un espediente?'. Li capisco, per il marketing sarebbe stato importante ma la realtà è che non sentivamo la sua presenza organica al progetto".

Tomb Raider, diretto dal norvegese Roar Uthaug, comprende nel cast il premio Oscar Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft, Dominic West in quello del padre, Lord Richard Croft, Walton Goggins (Mathias Vogel), Daniel Wu (Lu Ren) e due attori del calibro di Kristin Scott Thomas (Ana Miller) e Derek Jacobi (mr. Yaffe).

Il film fa riferimento alla versione del 2013 della saga videoludica di culto. La distribuzione, a cura di Warner Bros. per il mercato italiano, è iniziata il 16 marzo. Nel caso di successo al box-office, la stessa Alicia Vikander ha confermato la realizzazione di un sequel.

Angelina Jolie interpretò il personaggio di Lara Croft nel film Lara Croft: Tomb Raider (2001) per la regia di Simon West ed in Tomb Raider: La culla della vita (2003) di Jan de Bont.