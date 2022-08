Tomb Raider, Edgar Wright era convinto che Aubrey Plaza fosse la nuova Lara Croft

L'attrice Aubrey Plaza ha rivelato in una recente intervista che il regista Edgar Wright era davvero confisso che lei fosse la nuova Lara Croft nel prossimo Tomb Raider.

Mentre il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander non si farà, e la MGM è ormai orfana dei diritti della saga, c'è chi sta già pensando a un nuovo reboot, e non si tratta solo della Square Enix impaziente di continuare a sfruttare il successo della saga videoludica.

Il regista Edgar Wright, infatti, avrebbe recentemente preso un piccolo granchio riguardo proprio a Tomb Raider e all'attrice interprete di Lara Croft (confermata, tra l'altro, anche su Twitter).

A rivelarlo è stata la diretta interessata, Aubrey Plaza, ai microfoni del talk show di Jimmy Fallon.

"Il mio amico Edgar [Wright] ha visto la nuova copertina di Movie Maker e mi ha detto 'Oh mio Dio, sei la nuova Lara Croft? Sei nel nuovo Tomb Raider? Quella è una foto da Tomb Raider!' E io ho dovuto spiegargli che no, quello è il mio nuovo film, Emily the Criminal. Ma lui aveva davvero pensato mi avessero scelto come nuova Lara Croft" ha raccontato Plaza, mentre Fallon mostrava l'effettiva somiglianza tra la Lara Croft di Angelina Jolie e il personaggio di Plaza nel suo prossimo film nello scatto incriminato.

"Il bello è che poi ho letto che adesso ne vogliono fare uno nuovo e quindi avranno bisogno di una nuova protagonista. Ho pensato 'Beh, eccoci!'" ha concluso l'attrice.

E voi, che ne pensate? Vedreste bene Aubrey Plaza nei panni di Lara Croft? O preferireste un'altra attrice? Fateci sapere la vostra nei commenti.