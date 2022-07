Tomb Raider, clamoroso! MGM perde i diritti: Alicia Vikander fuori, arriva un altro reboot

Qualche giorno fa Alicia Vikander si era detta pessimista sul sequel di Tomb Raider, e a quanto pare le sue paure si sono avverate: in un colpo di scena clamoroso, infatti, MGM ha perso i diritti di Tomb Raider e la saga cinematografica andrà incontro ad un nuovo reboot.

Lo ha annunciato in queste ore in via esclusiva The Wrap, secondo cui i diritti di Tomb Raider, popolare saga di videogiochi già trasposta sul grande schermo con due film con protagonista Angelina Jolie, hanno già scatenato una guerra di offerte a Hollywood. Secondo quanto riferito, infatti, per poter avere diritto a conservare la proprietà intellettuale la casa di produzione MGM avrebbe dovuto iniziare i lavori sul sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander entro maggio scorso: così, però, non è stato, e di conseguenza i diritti sulla saga sono scaduti.

The Wrap, che cita una fonte a conoscenza del progetto, segnala che 'una miriade di studi cinematografici a Hollywood sono già entrati nella gara di offerte e hanno già iniziato a sparare grosse cifre' per acquisire i diritti. Va da sé che Alicia Vikander, che ha interpretato Lara Croft in Tomb Raider del 2018, non è più legata alla saga, che andrà incontro al secondo reboot dopo che il film della Vikander aveva riavviato il franchise di Angelina Jolie.

Gli addetti ai lavori confermano infatti che il Tomb Raider ora in vendita sarà un reboot completo e né un regista né un cast sono allegati al pacchetto. I diritti sono tornati in mano a Square Enix, nota società di videogame che possiede il personaggio, che ha stretto un accordo con la GK Films di Graham King, produttore della saga cinematografica.

