Tomb Raider, arriva il franchise: Amazon sviluppa anche il film collegato alla serie tv

Oltre all'annuncio della serie tv di Tomb Raider, che sarà sviluppata per Amazon con l'attrice Phoebe Waller Bridge a firmare la sceneggiatura, arriva la conferma che la saga tornerà anche al cinema con un film reboot.

Non è chiaro chi vestirà i panni dell'iconica Lara Croft, dato che il ruolo non andrà, come l'intuito potrebbe a pensare, a Phoebe Waller Bridge: l'attrice, che con l'azione e l'avventura ci ha evidentemente preso gusto dopo aver co-scritto 007 No time to die e preso parte alla realizzazione del nuovo film della saga di Indiana Jones, Indiana Jones e la ruota del destino, nel quale ha interpretato la parte della 'figlioccia' del protagonista Henry Jones Jr, che ancora una volta avrà il volto (normale e ringiovanito digitalmente) di Harrison Ford, secondo il The Hollywood Reporter non apparirà affatto nel film.

Sempre stando al magazine, il nuovo film di Tomb Raider sarà sviluppato sempre da Amazon, che si collegherà alla serie tv annunciata nelle scorse ore: i due progetti collegati fanno parte di un nuovo accordo globale con dj2 Entertainment, la società fondata dal produttore di Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2 Dmitri M. Johnson. Comunque, in base alle informazioni note, Phoebe Waller-Bridge non sarà coinvolta nella scrittura del film, e si limiterà a prestare il suo talento per la serie tv.

L'annuncio del film arriva diversi mesi dopo quello della cancellazione definitiva di Tomb Raider con Alicia Vikander.