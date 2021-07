Tomb Raider, Alicia Vikander speranzosa per il sequel: 'Stanno lavorando sullo script'

Dopo aver annunciato un cambio di regia per il sequel di Tomb Raider, non sono stati molti gli aggiornamenti sul nuovo film con protagonista Alicia Vikander, ma adesso è l'attrice stessa a offrire delle delucidazioni sul suo sviluppo.

Durante un'intervista con il sito Collider per la promozione del film di David Lowery, The Green Knight, l'attrice Premio Oscar Alicia Vikander ha parlato anche degli attuali piani per il sequel di Tomb Raider (attualmente intitolato, anche se provvisoriamente, Tomb Raider: Obsidian), la saga reboot tratta dagli omonimi videogiochi di Square Enix.

Come spiega la protagonista, la pellicola non è ancora stata ufficializzata... Cosa vuol dire questo per il progetto? È ancora in carreggiata?

"Prima del COVID vi avrei detto sì. E ora continuo a pensare che sarà un sì" risponde con franchezza "Non è ancora stato ufficialmente ordinato, ma la sceneggiatura è in fase di scrittura, e credo che siano tutti entusiasti, e io amerei tornare di nuovo nei panni di Lara".

Dopotutto, come ha raccontato anche in precedenza, i piani erano quelli di iniziare la produzione di Tomb Raider: Obsidian nel 2020, ma la pandemia ha mandato tutto in fumo.

Vedremo dunque come deciderà ora di procedere Warner Bros., lo studio cinematografico dietro la produzione e distribuzione del primo capitolo reboot di Tomb Raider.