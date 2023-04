Tomb Raider, Alicia Vikander si sottopose ad un folle allenamento per il film!

Dopo il successo dei due capitoli con protagonista Angelina Jolie, nel 2018 Lara Croft tornò al cinema ma questa volta con il volto del premio Oscar Alicia Vikander. Come ogni film d'azione che si rispetti il film portò l'attrice a dover sottoporti ad un grandissimo allenamento preparatorio.

I risultati non sono tardati ad arrivare. La Vikander in Tomb Raider sfoggia un fisico invidiabile forgiato da ore ed ore di allenamento cominciato moltissimi mesi prima l'inizio effettivo delle riprese. L'attrice decise di voler lavorare molto sul proprio fisico in modo da rendere il personaggio il più realistico possibile e raccontare la storia di una eroina costantemente sottoposta allo sforzo e al lavoro fisico. Secondo quanto raccontato dalla Vikander, nonostante i tantissimi sforzi, impiegò appena 3 settimane per perdere la massa muscolare che aveva messo su per il film alla fine delle riprese.

In 4 mesi di allenamenti preparatori per il film, Alicia Vikander mise su quasi 5 chili di muscoli grazie ad allenamenti intensivi di forza e di resistenza. L'attrice sembrava essere pronta per fare la stessa cosa per il sequel ma Tomb Raider 2 è stato ufficialmente cancellato. Una delle co-star del film Walton Goggins, raccontò di aver provato quasi un senso di invidia vedendo come la collega riusciva a lavorare con il proprio fisico per la pellicola. "È una vera potenza. Mi ha messo in imbarazzo a togliermi la maglietta e vado in palestra cinque giorni alla settimana!" ha raccontato.

Nel frattempo sembra che la MGM abbia perso i diritti di Tomb Raider spianando la strada ad un nuovo reboot. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!