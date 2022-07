Tomb Raider, Alicia Vikander pessimista sul sequel: 'Io sono pronta, ma non decido io'

Nel corso di un'intervista concessa a Enterinament Weekly, Alicia Vikander è tornata a parlare delle sue chance di tornare nei panni di Lara Croft per l'eventuale sequel di Tomb Raider, reboot tratto sempre dalla saga videoludica uscito nel 2018. I piani per un sequel erano stati dichiarati ma dopo l'uscita di Ben Wheatley non si è saputo molto.

Secondo Entertainment Weekly, il ricongiungimento della star svedese con la regista Misha Green, subentrata a Wheatley per il sequel di Tomb Raider è in bilico a causa della vendita della MGM agli Amazon Studios. La Vikander afferma che il futuro del progetto non è chiaro.

"Con l'acquisizione di MGM e Amazon, non ne ho idea. Ora si tratta di politica. Penso che io e Misha siamo pronti, ma, ad essere onesti, è un po' nelle mani di qualcun altro. Non vedevo l'ora di farlo sapere al mondo. Mi piace quello che ha fatto con Lovecraft Country".

Green ha precedentemente scritto la sceneggiatura di Tomb Raider (2018), in cui Vikander ha recitato come Lara Croft ereditando il ruolo da Angelina Jolie. Un sequel di Tomb Raider era in fase di sviluppo nel 2019, ma ha incontrato il primo ostacolo con l'insorgere della pandemia di coronavirus. Si sussurrava che lo studio volesse vedere Angelina Jolie tornare nei panni di Lara Croft ma, alla fine, la Vikander ha firmato per il progetto con Green al timone come sceneggiatrice e regista. Green aveva preparato una bozza della sceneggiatura, con il titolo provvisorio Tomb Raider: Obsidian.

Il reboot del 2018 ha guadagnato $274,6 milioni a livello globale con un budget di $94 milioni, cifra non per forza esaltante ma a quanto pare comunque sufficiente per giustificare la produzione di un nuovo film.

Nel frattempo, in campo videoludico si attende la nuova avventura di Lara Croft che sarà realizzata in Unreal Engine 5.