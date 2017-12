Tomb Raider, Alicia Vikander è Lara Croft nella cover e nelle nuove foto di Total Film

Mentre negli ultimi due anni film comenon sono riusciti a rilanciare il genere dei cinema-games in sala, nuove speranze in tutti gli appassionati le risveglia adesso l'atteso reboot di Tomb Raider con protagonista, di cui oggi è disponibile la copertina del nuovo numero di

Insieme alla copertina della rivista sono state rilasciate online anche nuove foto ufficiali e del set che ritraggono principalmente la bella e agguerritissima attrice svedese nei panni di Lara Croft, cacciatrice di tombe protagonista della famosa serie videoludica.



Il nuovo film non si baserà comunque sui primi episodi della saga, perché come base la produzione e la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet hanno voluto prendere il reboot targato Crystal Dynamics, con una Lara ancora in fase di crescita e alla ricerca del padre scomparso. Un prequel dell'eroina che abbiamo imparato ad amare con tanta costanza negli anni, se vogliamo.



Vi ricordiamo che Tomb Raider sarà diretto da Roar Uthaug e vedrà nel cast anche Dominic West (Lord Richard Croft), Walton Goggins (Padre Mathias Vogel), Daniel Wu (Lu Ren), Hannah John-Kamen (Sophie), Antonio Aakeel (Nitin), Nick Frost e Kristin Scott Thomas, per un'uscita prevista nelle sale statunitensi il prossimo 16 marzo 2018.