Tomb Raider 2 è stato rinviato: non si sa più quando uscirà adesso

Pochi giorni fa il nuovo regista Ben Wheatley aveva affermato di sapere come girare un ottimo cinegame, ma adesso il suo Tomb Raider 2 è sparito dai radar dopo aver perso la sua data di uscita.

Come condiviso da The Wrap, la MGM ha ufficialmente cancellato la data di uscita di Tomb Raider 2, precedentemente programmato per essere rilasciato nelle sale il 19 marzo 2021. Non è stata fornita alcuna nuova data di uscita per il sequel con Alicia Vikander, il che si traduce in un ritardo indefinito. Il film infatti non ha ancora iniziato le riprese né ha fissato una data di inizio della produzione, e a questo punto il rinvio non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno.

Al momento è assai probabile un inizio dei lavori nel corso del 2021 per un'uscita nel 2022, ma aspettiamo prossimi aggiornamenti.

Arrivato diversi anni dopo i due film con Angelina Jolie, il reboot di Tomb Raider è uscito nel 2018 e ha incassato quasi $275 milioni in tutto il mondo. Il film ha lasciato la porta spalancata per un sequel e Tomb Raider 2 è stato ufficialmente annunciato nel 2019. Quali sono le vostre aspettative? Il primo film vi era piaciuto? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che la produzione è in programma tra Inghilterra e Norvegia, il che suggerisce ambientazioni più 'invernali' rispetto a quelle esotiche del primo episodio.