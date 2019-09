Tomb Raider 2 sarà diretto da Ben Wheatley, rivelata la data di uscita!

Dopo aver ingaggiato Amy Jump come sceneggiatrice MGM ha ufficializzato anche regista e data di uscita del sequel di Tomb Raider, l'adattamento del celebre videogioco che ha introdotto Alicia Vikander nei panni di Lara Croft.

Secondo quanto riportato sulle pagine di Deadline, infatti, il sequel sarà diretto da Ben Wheatley in vista di un arrivo nelle sale fissato al 19 marzo 2021. Il regista tornerà a collaborare con la Jump per l'action drama Free Fire con Brie Larson, Cillian Murphy e Armie Hammer, High-Rise, Kill List, A Field In England e Killer in viaggio.

Dopo un risultato al botteghino non particolarmente brillante per il primo capitolo, che ha comunque ottenuto 275 milioni di dollari in tutto il mondo, MGM ha dunque intenzione di proseguire il franchise apparentemente senza Warner Bros.: lo studio, almeno fino a questo momento, non infatti è stato menzionato in alcuna delle notizie ufficiali relative al secondo capitolo.

Ispirato soprattutto al recente reboot della saga videoludica e diretto da Road Uthaug, Tomb Raider è stato un vero e proprio racconto di origine della Lara Croft interpretata dall'attrice premio Oscar per The Danish Girl. Il cast del primo capitolo comprendeva anche Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Daniel Wu e Dominic West.

