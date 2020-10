Tomb Raider 2, Ben Wheatley è sicuro: 'So come girare un ottimo cinegame'

Durante una recente intervista con Polygon per la promozione del suo ultimo Rebecca di Netflix, il regista Ben Wheatley ha avuto modo di rispondere anche a qualche domanda relativa al suo prossimo film, Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, soffermandosi soprattutto su come girare un buon titolo tratto dai videogiochi.

Secondo lui il trucco si cela nel comprendere a fondo la complessa simbiosi tra film e videogioco: "I videogiochi hanno questa difficoltà a tornare al cinema perché nascono dal cinema. La salsa magica è l'interazione che si rimuove dal gioco per tornare al film. Questo è a mio avviso il trucco, l'andare avanti e indietro, ed è per questo che è stato sempre estremamente difficile far funzionare le cose".



La prima puntata del franchise è stata girata ai Waner Bros. Studios di Leavesden a Watford, in Inghilterra, e nei Cape Town Film Studios a Città del Capo, in Sudafrica. Le location delle riprese secondarie saranno determinate dalla sceneggiatura e dal tipo di panorami di cui la produzione avrà bisogno, tuttavia alcuni rumor suggeriscono che la Norvegia giocherà un ruolo importante in tal senso: nel 2019 i suoi paesaggi hanno già fornito materiale per le riprese esterne di grandi blockbuster d'azione come Black Widow dei Marvel Studios, Bond 25: No Time To Die, Dune di Denis Villeneuve e Tenet di Christopher Nolan.

Inoltre, Ben Wheatley dovrebbe riunirsi con la direttrice della fotografia Laurie Rose e lo scenografo Paki Smith. Il report suggerisce anche che nel cast tornerà Kristin Scott Thomas, ma mette in dubbio la partecipazione di Daniel Wu nei panni di Lu Ren.

Tomb Raider 2 è attualmente atteso nelle sale cinematografiche americane il 19 marzo 2021, ma data l'attuale situazione pandemica globale la release verrà certamente posticipata, anche perché le riprese stanno tardando a iniziare.