Tomb Raider 2, arrivano online gli storyboard del film cancellato con Alicia Vikander

Magari non è stata clamorosa come quella di Batgirl, ma la cancellazione di Tomb Raider 2 con Alicia Vikander ha sicuramente inferto un gran colpo ai fan di Lara Croft che aspettavano da anni un nuovo capitolo della saga: ora chi vuole può provare a consolarsi con gli storyboard ufficiali del film.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'artista Jake Lunt Davies ha condiviso alcune immagini dallo storyboard del sequel di Tomb Raider, che mostrano alcuni agenti che si infiltrano a Croft Manor durante una notte tempestosa. Apparentemente, la sequenza era stata pensata per rispecchiare una famosa scena vista in Tomb Raider di Angelina Jolie, uscito nel 2001, anche se Davies non ha fornito dettagli a corredo del suo post.

Angelina Jolie ha interpretato Lara Croft in due film: Lara Croft: Tomb Raider e Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life, usciti rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Entrambi sono stati stroncati dalla critica, anche se la risposta del pubblico fu molto positiva dal punto di vista del box office, col film del 2001 che incassò $274 milioni di dollari su un budget di 115 milioni di dollari, mentre il sequel portò a casa 160 milioni di dollari con un budget di 95 milioni di dollari.

Vi ricordiamo che Tomb Raider avrà un nuovo reboot dopo la scadenza dei diritti cinematografici detenuti finora da MGU sulla proprietà intellettuale di Square Enix, con le indiscrezioni dal dietro le quinte che hanno parlato anche di dissapori tra Alicia Vikander e Misha Green, autrice di Lovecraft County scelta in corsa dalla produzione per scrivere e dirigere il film dopo l'uscita del precedente regista a guida del progetto, Ben Wheatley.

I fan dell'attrice possono trovare Alicia Vikander su Sky nella serie Irma Vep, nuovo capolavoro di Olivier Assayas.