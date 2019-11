Tomb Raider 2 con Alicia Vikander sarà girato in Inghilterra e Norvegia

HN Entertainment ha appreso che MGM Studios ha predisposto le cose per far si che le riprese del sequel di Tomb Rider, come sappiamo diretto da Ben Wheatley, abbiano luogo in Inghilterra.

La sceneggiatura sarà scritta da Amy Jump, con la vincitrice dell'Oscar Alicia Vikander che tornerà nei panni di Lara Croft e che, secondo i rumor, ha già ricominciato gli allenamenti in palestra per tornare nella forma ideale del celebre personaggio dei videogame.

La prima puntata del franchise è stata girata ai Waner Bros. Studios di Leavesden a Watford, in Inghilterra, e nei Cape Town Film Studios a Città del Capo, in Sudafrica. Le location delle riprese secondarie saranno determinate dalla sceneggiatura e dal tipo di panorami di cui la produzione avrà bisogno, tuttavia alcuni rumor suggeriscono che la Norvegia giocherà un ruolo importante in tal senso: nel 2019 i suoi paesaggi hanno già fornito materiale per le riprese esterne di grandi blockbuster d'azione come Black Widow dei Marvel Studios, Bond 25: No Time To Die, Dune di Denis Villeneuve e Tenet di Christopher Nolan.

Inoltre, Ben Wheatley dovrebbe riunirsi con la direttrice della fotografia Laurie Rose e lo scenografo Paki Smith. Il report suggerisce anche che nel cast tornerà Kristin Scott Thomas, ma mette in dubbio la partecipazione di Daniel Wu nei panni di Lu Ren.

Tomb Raider 2 uscirà il 19 marzo 2021.