Tom Whitlock, è morto l'autore vincitore dell'Oscar per la canzone di Top Gun

Tom Whitlock, cantautore e musicista noto per aver co-scritto con Giorgio Moroder Take My Breathe Away e con Kenny Loggins Danger Zone, entrambe inserite nel cult anni '80 Top Gun, è scomparso all'età di 68 anni. Secondo il New York Times, Whitlock è morto a Gallatin, in Tennessee. Le cause del decesso non sono state rese note.

Whitlock è stato un autore estremamente prolifico e ha scritto canzoni che sono state utilizzate in oltre 100 film e show ma è ricordato principalmente per l'Oscar vinto grazie al lavoro in Top Gun. Per il brano Take My Breathe Away vinse la statuetta alla miglior canzone, interpretata da Berlin.



Whitlock e Moroder hanno co-creato cinque canzoni per Top Gun - scoprite 8 curiosità sul film con Tom Cruise - e ha scritto brani eseguiti da Bonnie Tyler, Graham Nash e una leggenda come Ray Charles. Scrisse i testi delle sigle dei Giochi Olimpici 1988 e della Coppa del Mondo di calcio maschile nel 1990.



In una delle sue ultime interviste parlò del suo approccio con la musica:"A partire dai 15 anni ho passato molto tempo al pianoforte a scrivere canzoni. Molti concerti, molte sessioni e molte canzoni non molto belle. Ho lasciato il college dopo il primo semestre e sono andato a Los Angeles, dove ho trovato un accordo con un'etichetta musicale di una grande major cinematografica ma senza successo, quindi sono tornato al college per studiare teoria musicale. Nel 1976, io e miei amici avevamo una band e un contratto con Mercury Records di due anni. Quindi capisci lo schema: un po' di studio e un po' di azione. Nel gennaio 1983 tornammo a Los Angeles per fondare una band con un altro amico che viveva lì".



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Top Gun, cult diretto da Tony Scott. Pochi mesi fa è uscito nelle sale il sequel, Top Gun: Maverick.