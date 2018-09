Tom Weller dirigerà The Cave, il film sul salvataggio nella grotta in Thailandia

Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Deadline, il regista Tom Weller scriverà e dirigerà il film The Cave, incentrato sulla recente e famosissima missione di salvataggio nella grotta thailandese.

The Cave sarà un film drammatico sull'intensa e pericolosissima missione di salvataggio della squadra di calcio Wild Boars, composta da 12 ragazzi thailandesi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, che lo scorso 23 giugno insieme al loro allenatore sono rimasti intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Il gruppo è sopravvissuto nella grotta per ben 18 lunghi giorni prima di essere miracolosamente salvato da un coraggioso gruppo di subacquei internazionali.

L'intera missione di salvataggio è stata trasmessa in tutto il mondo, il che ha permesso all'incredibile storia di avere un seguito di milioni e milioni di spettatori. Il film sarà una produzione thailandese e le riprese inizieranno a novembre. Sarà prodotto dalla De Warrenne Pictures, una società di produzione con sede in Thailandia, mentre Wild Bunch gestirà le vendite internazionali e nelle prossime ore presenterà il progetto agli acquirenti del Toronto Film Festival.

Waller è un regista britannico nato a Bangkok, in Thailandia. The Cave non sarà l'unico film che metterà in scena la celebre storia dei Wild Boars, dato che lo scorso luglio è stato riportato che anche il regista di Crazy & Rich Jon M. Chu stava pianificando di trarre un film dalla vicenda. Il film di Chu sarà prodotto dalla Ivanhoe Pictures (Ghoul).