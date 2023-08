Tom Sizemore un'ultima volta al cinema: svelato il trailer del film postumo

A diversi mesi dalla morte di Tom Sizemore, è stato appena pubblicato il trailer del suo ultimo film Trauma Therapy: Psychosis, che negli USA sarà distribuito da Quiver Distribution nelle sale, in digitale e on demand a partire dall'1 settembre.

Diretto da Gary Barth e scritto da Tom Malloy e David Josh Lawrence, Trauma Therapy: Psychosis è il sequel di Trauma Therapy del 2019 e vede Malloy tornare nei panni di Tobin Vance, un famigerato guru dell'auto-aiuto che è stato esiliato all'estero. Mentre i federali si infiltrano nella sua base negli Stati Uniti, Vance inizia a costruirsene una nuova nella remota periferia di Kirkcaldy, in Scozia. Lì, la sua stoica assistente Elizabeth (Hannah New), insieme all'ex studente John (David Josh Lawrence), recluta un nuovo gruppo di anime perdute per aiutarle a risolvere i loro problemi profondi.

Nel film ci sono anche Vince Lozano, Jamie Scott Gordon, Gordon Holliday e Megan Tremethick di Pirati dei Caraibi. Tom Sizemore appare nei panni di se stesso, e interpreta l'host di un talk show televisivo chiamato The Tom Sizemore Show e ispirato al mitico The Larry King Show.

Ricordiamo che Tom Sizemore, mitico volto degli anni '90 apparso in film come Heat, Salvate il soldato Ryan, Natural Born Killers e Strange days, solo per citarne alcuni, è venuto a mancare il 4 marzo scorso qualche giorno dopo essere stato dichiarato cerebralmente morto a causa di un aneurisma. I suoi fan potranno rivederlo per l'ultima volta in Trauma Therapy: Psychosis.