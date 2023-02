Tom Sizemore, non c'è più speranza per l'attore: 'La famiglia decide il fine vita'

Le condizioni critiche di Tom Sizemore, colpito da aneurisma qualche giorno fa, purtroppo a quanto pare sono senza speranza: lo fa sapere la famiglia, definitivamente pronta a dare il via libera alle procedura di 'fine vita'.

In queste ore, infatti, il manager di Tom Sizemore, Charles Lago, ha rilasciato nuove informazioni sulla prognosi per l'attore, che dal 18 febbraio è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva, in coma. "Oggi i medici hanno informato la sua famiglia che non c'è più speranza e hanno raccomandato la decisione di porre fine alla sua vita", ha detto Lago in una dichiarazione ufficiale. "La famiglia sta ora decidendo le questioni relative alla fine della vita e mercoledì verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione". Lago ha chiesto privacy per la famiglia in questo momento difficile e ha ringraziato tutti a nome loro per i messaggi di sostegno e le preghiere.

Tom Sizemore, 61 anni, è stato colpito da un aneurisma cerebrale che è stato il risultato di un ictus, ha confermato Lago. Secondo quanto riferito, l'attore è stato trovato in casa sua intorno alle 2 del mattino del 18 febbraio e trasportato d'urgenza al St Joseph's Hospital di Burbank. Il lungo curriculum di Tom Sizemore include i film Salvate il soldato Ryan, Black Hawk Down, Born on the Fourth of July, Natural Born Killers, Strange Days di Kathryn Bigelow e ovviamente Heat di Michael Mann.

Rimaniamo in attesa dei prossimi aggiornamenti.