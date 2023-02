Tom Sizemore, condizioni critiche: star di Heat e Strange Days colpito da aneurisma

Tom Sizemore, volto noto del cinema hollywoodiano e star di Salvate il soldato Ryan, Heat e Strange Days, in queste ore è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un aneurisma cerebrale, come riportato da un suo portavoce alla CNN.

Sizemore sarebbe in condizioni critiche e la famiglia sarebbe in una "situazione di attesa", ha detto il portavoce, Charles Lago. "La sua famiglia è a conoscenza della situazione e attende aggiornamenti" ha dichiarato Lago. "Non ci sono ulteriori aggiornamenti in questo momento." Naturalmente vi terremo aggiornati sulla sue condizioni non appena emergeranno prossime novità, quindi rimanete sintonizzati.

L'attore, 61enne di Detroit, è apparso in numerosi film polizieschi e di guerra negli anni '90 e 2000, inclusi i film Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor, Black Hawk Down e il neo-noir futuristico Strange Days di Kathryn Bigelow: spesso nel ruolo di duri inossidabili, è forse meglio conosciuto per aver interpretato il sergente Mike Horvath nel film della seconda guerra mondiale Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. Nei panni del leale sergente al fianco della star Tom Hanks, Sizemore recita la battuta del titolo verso la fine del film: “Un giorno potremmo ripensarci e decidere che salvare il soldato Ryan è stata l'unica cosa decente che siamo riusciti a tirare fuori da questo terribile pasticcio di merda."

Nel corso della sua carriera, è stato nominato per un Golden Globe nel 2000 per la migliore interpretazione di un attore in una miniserie o in un film per la televisione per il suo ruolo in L'occhio gelido del testimone. Più recentemente, è apparso anche nella serie TV Twin Peaks.