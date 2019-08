Tom Payne di The Walking Dead vuole assolutamente una parte in Matrix 4

Dall'annuncio ufficiale di Matrix 4, nuovo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves diretto questo volta in solitaria da Lana Wachowski, i fan sono andati letteralmente in visibilio, appassionati comuni e anche famosi, come ad esempio ha dimostrato Tom Payne, il Jesus di The Walking Dead della AMC.

Condividendo infatti la notizia dell'arrivo del film, l'attore ha lasciato pacificamente intendere di essere interessato a recitare nel progetto, che è schizzato velocemente in alto nella classifica dei più attesi dei prossimi due anni. Ha semplicemente scritto sopra l'articolo di Variety: "Avete bisogno di un altro artista marziale per caso?". Payne è infatti anche noto per essere un cultore della arti marziali, il che in Matrix è sempre ben accetto.



Dopo un duro regime di allenamento durato tre anni, Payne ha avuto solo recentemente modo di dimostrare le sue abilità nel corpo a corpo in The Walking Dead, ovviamente attraverso il suo personaggio, Paul Rovia / Jesus.



Su Matrix 4 non si hanno purtroppo molti dettagli. Sappiamo che torneranno a recitare Keanu Reeves, Carrie Ann-Moss e "gran parte del cast originale", così come è stato confermato anche il ritorno dei concept artist del primo Matrix, cioè Geoff Darrow e Steve Skroce.



Le riprese dovrebbero partire nel corso della prima metà del 2020, per un'uscita prevista nel 2021.