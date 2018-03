Tom Payne di The Walking Dead pensa di essere perfetto per interpretare Wolverine!

Pare che l'attore Tom Payne di The Walking Dead voglia sostituire Hugh Jackman nei panni di. Jackman ha interpretato per la prima volta il personaggio in X-Men del 2000 e ha poi ripreso il ruolo altre otto volte.

Consapevole del fatto che non poteva interpretare il personaggio immortale per così tanto tempo, Jackman voleva assicurarsi che il "suo" Logan uscisse di scena "col botto", e così è stato.

Il film, uscito nel 2017, è stato un grande successo. Il film R-rated è una versione più cupa e oscura del personaggio, e raffigura un Logan che invecchia lentamente in un mondo in cui la maggior parte dei mutanti - inclusi gli X-Men - sono morti.

Logan ha ricevuto apprezzamenti quasi universali e ha anche ottenuto una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura adattata - una rarità per qualsiasi film a fumetti. Ora Jackman ha appeso per sempre gli artigli al chiodo e la corsa alle alle speculazioni su chi erediterà il ruolo non finiscono mai. Nomi come Tom Hardy e Scott Eastwood sono usciti fuori diverse volte, ma non è stata presa ancora nessuna decisione ufficiale.

Ora un altro attore ha lanciato il suo nome sul tabellone dei "papabili": si tratta di Tom Payne, la star di The Walking Dead, che interpreta nel serial il personaggio di Jesus. Il ragazzo ha detto, parlando con TV Guide, che gli piacerebbe interpretare il ruolo. Payne è anche convinto di avere una somiglianza molto più evidente con il personaggio di Wolverine, rispetto a Jackman, che è molto alto. Ha infatti affermato: "Wolverine è in realtà circa 5'1", o 5'2 "o qualcosa del genere. E Hugh, era brillante, ma era molto, molto, molto più alto di così. Se avessero idea di riassegnare la parte di Wolverine, io sarei della partita. "

Che ne dite? Ce lo vedreste? Ditecelo nei commenti, qui sotto.

Logan è attualmente disponibile in tutte le versioni home video.