Tom King promette 'grandi cose' per New Gods, il nuovo progetto DC Films

Il celebrato fumettista Tom King ha iniziato i lavori sulla sceneggiatura di New Gods, nuovo film Warner Bros. che come sappiamo sarà diretto da Ava DuVernay.

L'autore aveva dichiarato che avrebbe iniziato a scrivere il film il giorno dopo la fine del Comic-Con 2019, e a quanto pare infatti così è stato: King nelle scorse ore è comparso su Twitter per promettere ai fan grandi cose riguardo al misterioso progetto DC Film.

"E' stata una settimana infernale a Hollywood. Stanno arrivando grandi cose. Wow."

Come potete vedere in calce all'articolo, il post su Twitter è stato corredato dalla vignetta del fumetto originale cui il film si ispirerà, vale a dire I Nuovi Dei di Jack Kirby.

In questi giorni si è fatto un gran parlare del leggendario fumettista americano, quando suo nipote Jeremy Kirby ha espresso grande entusiasmo per Nuovi Dei e Gli Eterni: oltre alla DC, infatti, anche i Marvel Studios stanno realizzando un film sull'altra celebre saga cosmica creata dall'autore, che come saprete ha lavorato per entrambe le case editrici.

Quali sono le vostre aspettative per i due film? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che il progetto della DuVernay ruoterà intorno ai Nuovi Dei, esseri nativi dei pianeti gemelli Nuova Genesi e Apokolips: Nuova Genesi è un pianeta idilliaco pieno di foreste incontaminate, fiumi e montagne, ed è governato dal benevolente Altopadre, mentre Apokolips è una distopia infernale piena di macchinari e pozzi infuocati, ispirata all'Inferno di Dante e governata dal tiranno Darkseid. I due pianeti erano un tempo parte dello stesso mondo, chiamato Urgrund, che si separò millenni prima dopo la morte dei Vecchi Dei durante il Ragnarǫk.

Nel film dovrebbero comparire anche Orion, Big Barda e Mister Miracle.