Tom King su New Gods: 'C'è un parallelo fra Ava DuVernay e Jack Kirby'

Parlando con Publishers Weekly, l'acclamato sceneggiatore DC Comics Tom King ha spiegato di sentirsi onorato non solo per l'occasione di portare sul grande schermo le opere di Jack Kirby, ma anche di collaborare con la regista Ava DuVernay.

Qui sotto le dichiarazioni di King sulla sua esperienza di sceneggiatore del nuovo lungometraggio DC Films.

“Sento di trovarmi in mezzo a questo grande genio, Jack Kirby, che ha creato questa enorme serie a fumetti, e poi a quest'altro genio che è Ava DuVernay. Li vedo come figure parallele, entrambe prendono il loro background unico per spingere l'arte americana in luoghi in cui non era mai stata prima di loro. Sento molta pressione perché il mio compito è quello di riunire questi due geni in un'unica storia che funzioni in entrambi i sensi".

La DuVernay, che ha lodato il talento di King, ha scelto di lavorare a New Gods in base al suo interesse per la mitologia di Jack Kirby e soprattutto per la presenza del personaggio di Big Barda. Dato che Tom King ha esperienza nella scrittura di questo specifico personaggio, e di molti altri in quel particolare angolo dell'universo DC (come ha dimostrato nella sua pluripremiata mini-serie Mister Miracle), la presenza dello scrittore in fase di sceneggiatura ha incontrato il consenso unanime dei fan DC Comics, ma sarà interessante vedere come questa collaborazione si tradurrà per il cinema.

L'unica incursione nel blockbuster della DuVernay è rappresentata dal film Disney Nelle Pieghe Del Tempo, cosa che non fa esattamente ben sperare per il film cosmico DC, che in teoria sarà una risposta a Gli Eterni dei Marvel Studios (per complicare ancora di più le cose, anche quel film sarà basato su personaggi creati da Jack Kirby). Ma la regista ha dato prova di ottime capacità in progetti più piccoli come i lungometraggi Middle of Nowhere e Selma, e recentemente nella mini-serie televisiva When They See Us per Netflix, per la quale ha diretto tutti e quattro gli episodi.

