Tom King inizierà a scrivere il film di New Gods il giorno dopo la fine del Comic-Con

La Warner Bros. Pictures ha grandi progetti per espandere le sue proprietà DC Comics sul grande schermo e l'attesissimo e misterioso New Gods ne fa sicuramente parte.

Con Darkseid, Orion e Big Barda, personaggi importanti che probabilmente avranno un ruolo centrale nel film, New Gods promette di offrire un'avventura cosmica inedita per i film DC, che dovrebbe rispondere a Gli Eterni attualmente in sviluppo alla concorrenza.

Tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare sul film, tuttavia, dato che lo scrittore Tom King ha ammesso che inizierà a scrivere la sceneggiatura non appena il San Diego Comic-Con 2019 sarà terminato.

Lo sceneggiatore lo ha rivelato a TheWrap nel corso di un'intervista tenutasi ad un evento per il Comic-Con Museum. King collaborerà con Ava DuVernay per lo script, anche se non è ancora chiaro se la regista sarà accreditata anche come co-sceneggiatrice o se semplicemente contribuirà a dare forma alla storia per poi lasciare tutto nelle mani di King.

Ricordiamo che il film ruoterà intorno ai Nuovi Dei: chiamata anche "Quarto mondo", la storia originale edita ovviamente da DC Comics si estende per una trilogia di fumetti scritti e disegnati da Jack Kirby che venne pubblicata nei primi anni '70: New Gods, Forever People e Mister Miracle.

Per chi non conoscesse la loro storia, i Nuovi Dei sono nativi dei pianeti gemelli Nuova Genesi e Apokolips: Nuova Genesi è un pianeta idilliaco pieno di foreste incontaminate, fiumi e montagne, ed è governato dal benevolente Altopadre, mentre Apokolips è una distopia infernale piena di macchinari e pozzi infuocati, ispirata all'Inferno di Dante e governata dal tiranno Darkseid. I due pianeti erano un tempo parte dello stesso mondo, chiamato Urgrund, che si separò millenni prima dopo la morte dei Vecchi Dei durante il Ragnarǫk.

