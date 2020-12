Tom & Jerry, ecco il poster ufficiale italiano del nuovo film

Warner Bros. Pictures ha pubblicato online il poster italiano ufficiale dell'atteso Tom & Jerry, nuovo adattamento cinematografico ibrido animazione-live action del gatto e del topo più famosi del piccolo schermo, diretto per l'occasione da Tim Story e interpretato tra gli altri da Chloe Grace Moretz.

La storia del nuovo adattamento cinematografico seguirà ancora la storica rivalità tra il gatto e il topo più famosi del piccolo schermo, che si riaccendo quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York proprio alla vigilia di un importante matrimonio.



Il personaggio interpretato dalla Moretz si chiama Kayla ed è la wedding planner dell'evento, la stessa che assume Tom per catturare il pestifero Jerry e salvare il matrimonio. L'attrice ha rivelato poche settimane fa a People di "essersi divertita davvero molto" a lavorare al film di Tom & Jerry. La Moretz ha descritto la sua Kayla "come una ragazza elegante ma goffa non molto diversa da lei", motivo che le ha permesso di immedesimarsi molto nel personaggio.



Per quanto riguarda la natura ibrida del film, con Tom & Jerry introdotti solo in chiave animata, l'interprete ha anche spiegato che la sfida più grande è stata proprio quella di "recitare senza che ci fosse niente intorno", o meglio nessuno, almeno nelle scene con il gatto e il topo.



Tom & Jerry Il Film è il primo titolo cinematografico dedicato al duo a uscire al cinema sin dal 1992. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 26 febbraio 2021. Da noi prossimamente, invece.