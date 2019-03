Tom & Jerry: Peter Dinklage sarà il villain del film

Come vi avevamo riferito, da pochi giorni sono iniziati i casting di Tom & Jerry, nuovo film della Warner Bros. ispirato al celebre cartone animato.

Ora insistenti rumor suggeriscono che l'attore de Il Trono di Spade e Avengers: Infinity War Peter Dinklage è in cima alla lista della spesa della major, che lo vorrebbe nel non meglio specificato ruolo del villain.

E' bene ricordare che al momento non c'è nulla di confermato e che si tratta solo di una voce di corridoio, per quanto piuttosto insistente: se dovesse tramutarsi in realtà, allora Dinklage tornerà nei panni di un antagonista dopo aver vestiti quelli di Bolivar Trask in X-Men: Giorni Di Un Futuro Passato di Bryan Singer.

Inoltre segnaliamo che Alan Stewart, direttore della fotografia di Aladdin di Guy Ritchie, è entrato a far parte del progetto, come sappiamo guidato dal regista Tim Story. Al momento ogni altro dettaglio sul film è sconosciuto, fatta eccezione per i nomi coinvolti nella stesura della sceneggiatura, che è stata scritta a sei mani da Kevin Costello, Bryan Schulz e Cornelius Uliano.

Ricordiamo che la Warner Bros. ha fissato la data di inizio delle riprese a giugno negli studios di Londra, con una data di uscita prevista per il 2021. Restate con noi per ogni prossimo aggiornamento.