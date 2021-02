Tom & Jerry, ecco perché il film è un ibrido tra animazione e live-action

Nelle sale americane uscirà in questi giorni il film di Tom & Jerry con Chloë Grace Moretz e Michael Peña, mentre in Italia dovremo aspettare ancora un po' per vederlo. Nel frattempo però, gustiamoci questa nuova clip.

Ibrido tra animazione e live-action, Tom & Jerry - Il Film ci mostrerà una nuova avventura con protagonista l'iconico duo ideato da William Hanna e Joseph Barbera nel 1940, che per decenni ha accompagnato le giornate di più di una generazione.

Ma in attesa della sua uscita italiana, è una featurette a intrattenerci quest'oggi.

Nel video in cui compaiono vari membri del cast e della crew della pellicola, ci viene spiegato perché era necessario mantenere i protagonisti in 2D anche in un mondo in 3D.

"Era importante che i personaggi animati rimanessero in 2D, perché è così che si presentavano i cartoni classici" ha rivelato il regista, Tim Story "Li potevamo avere somiglianti in tutto e per tutto a come sono sempre apparsi, ma allo stesso tempo, avrebbero vissuto in un mondo in 3D. Abbiamo pensato fosse il modo migliore per omaggiare ciò che sono sempre stati i cartoni".

Tom & Jerry - Il Film seguirà le vicende del duo gatto-topo per le strade di New York, dove si ritroveranno nuovamente al centro di una rivalità che li porterà a scontrarsi tra le mura del Royal Gate Hotel.