Tom & Jerry: ecco perché Colin Jost voleva assolutamente essere nel film

Nel corso di una recente intervista concessa al Toronto Sun, Colin Jost celebre volto del cast del Saturday Night Live ormai da svariati anni, ha parlato della sua partecipazione al film Tom & Jerry e del perché ha scelto di dare la precedenza a questo progetto rispetto a tutti gli altri sui quali poteva scegliere di partecipare come attore.

La risposta riguarda essenzialmente i film con i quali Jost è cresciuto, come ad esempio Chi ha incastrato Roger Rabbit o Mamma ho riperso l'aereo, film con i quali è cresciuto e con cui si identificava da bambino essendo cresciuto tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. L'attore rispetta moltissimo il primo Mamma ho perso l'aereo, ma nel suo sequel compariva la città di New York, città dove appunto è nato e cresciuto Jost.

"Mi piaceva enormemente il mondo dell'animazione tradizionale in 2D e mi piaceva il fatto che fosse trasportato nel mondo dei film in live-action. Sai, tipo Chi ha incastrato Roger Rabbit. Questo è stato un fattore che mi ha colpito parecchio, perché non lo vedevo fare da un po' di tempo. Adoro Tim Story come regista e volevo lavorare con lui. E poi mi sono davvero piaciuti i miei colleghi nel cast e mi sono divertito davvero molto a girare le mie scene con Chloe, Michael Pena, Rob Delaney e Paula V. C'era una bella atmosfera sul set e mi piaceva l'idea di creare questo intero mondo, crearlo specialmente per i più piccoli che saranno il vero pubblico di questo film. Così come le famiglie che andranno con loro. E' stata come una fuga da tutto il resto, c'era qualcosa di davvero magico nel vedere questi personaggi di cartoon prendere vita in un hotel di New York".

Jost ha continuato: "Essere un newyorchese, pensavo fosse già fantastico così. Mi ha ricordato molto Mamma ho riperso l'aereo, sapete come quando Kevin entra nel Plaza Hotel. Da bambino mi emozionava molto e volevo fare una cosa simile. Così credo di aver sperimentato anch'io un po' di magia".

Tom & Jerry arriverà sia in sala che in streaming su HBO Max il 26 febbraio prossimo. Tim Story ha spiegato che nel film Tom e Jerry non sono in guerra, ma sono come fratelli. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Tom & Jerry.