Tom & Jerry non sono in guerra: secondo il regista, sono come fratelli

Tim Story, regista del nuovo lungometraggio di Tom & Jerry prodotto e distribuito dalla Warner Bros., ha condiviso la sua opinione sull'eterna battaglia che scandisce le avventure degli iconici animali animati.

Parlando con Variety, Story ha svelato che la battaglia dei due personaggi verrà raccontata in un modo diverso nel film di reboot di Tom & Jerry, dato che "non sarà una guerra, ma una sorta di rivalità tra fratelli".

Il film di Tom & Jerry, che debutterà il 26 febbraio su HBO Max, rimarrà fedele allo spirito della serie animata: “I due personaggi vivono secondo determinate regole del loro spettacolo - possono subire gravi danni cartooneschi. Ma allo stesso tempo, finiranno nel mondo reale. Il nostro mondo, con le nostre regole."

A differenza della versione cinematografica del 1992, i famigerati personaggi non avranno una voce, e lasceranno che a parlare siano le le loro espressioni facciali e le loro azioni. Il film racconta la storia di Jerry, che si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo", costringendo la disperata organizzatrice dell'evento (Chloe Grace Moretz) ad assumere il gatto Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere non solo la carriera della ragazza, ma anche il matrimonio e forse l'hotel stesso. Presto però sorgerà un problema ancora più grade: un diabolico e ambizioso membro dello staff sta infatti cospirando contro tutti e tre i protagonisti.

Diretto da Tim Story su una sceneggiatura scritta da Kevin Costello, Tom & Jerry vede nel cast anche Michael Peña (Ant-Man, Narcos: Messico), Rob Delaney (Deadpool 2), Colin Jost (Saturday Night Live) e il mitico Ken Jeong (Una notte da leoni).

Per altri approfondimenti: