Tom & Jerry: Michael Peña entra nel cast del live-action

Deadline ha riportato la notizia che l'adattamento cinematografico ibrido live-action / CGI del classico cartone animato Tom e Jerry ha trovato il suo antagonista in Michael Peña, che come sappiamo reciterà nel film insieme a Cholë Grace Moretz.

Il film seguirà Kayla (Moretz), una nuova impiegata dello stravagante hotel Park: la ragazza assumerà il gatto Tom per liberarsi del topo Jerry nel tentativo di assicurarsi il nuovo lavoro. Peña ha firmato per recitare nei panni di Terrance, il vice direttore generale dell'hotel, che terrà d'occhio l'operato di Kayla con l'obiettivo di licenziarla in tronco al primo errore.

Ovviamente al centro del film ci sarà la battaglia senza esclusioni di colpi fra Tom e Jerry.

La regia è affidata a Tim Story, con la Warner Bros. che produrrà a partire da una sceneggiatura del trio composto da Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello. Tra i produttori anche Sharla Sumpter Bridgett della Story Company. Il film sarà caratterizzato dai due personaggi animati in CGI che si muoveranno in un mondo live-action.

Tom & Jerry sono in circolazione dal 1940 quando furono introdotti da William Hanna e Joseph Barbera. Tra il 1940 e il 1958, la serie originale di Tom & Jerry fruttò 114 cortometraggi e vinse sette Oscar nella categoria corti animati. Nel corso dei decenni arriveranno diversi franchise televisivi, tanti altri cortometraggi e un lungometraggio, Tom & Jerry: The Movie, uscito ne 1992.

Questo è il primo di una serie di progetti ibridi CGI/live-action in cantiere alla Warner Bros., con Space Jam 2, Scooby Doo e Willie il Coyote e Beep Beep affidati rispettivamente da Ryan Coogler, Chris Columbus e Chris McKay.

Le riprese di Tom & Jerry inizieranno a luglio.