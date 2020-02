Tom & Jerry: Michael Pena elogia il lavoro svolto da Chloe Grace Moretz e il regista

Con l'uscita di Tom & Jerry anticipata al 2020, è solo questione di tempo prima che la Warner Bros. sveli le prime immagini ufficiali del live-action. Nel frattempo, in attesa di sapere i dettagli sulla trama, il membro del cast Michael Pena ha fatto i complimenti ai suoi colleghi per il lavoro svolto sul set.

"È stata un'esperienza fantastica" ha detto Pena all'Hollywood Reporter. "A volte, quando partecipi a questi film, trovi degli attori non sanno cosa stanno facendo. Non so se per mancanza di preparazione o altro, ma capita spesso. Invece Chloe Moretz è stata davvero in gamba... Conosceva la sceneggiatura e dunque è stato molto semplice fare avanti e indietro. E Tim Story è uno stallone. Alcuni registi sono bravi registi indipendenti o bravi registi di film drammatici, ma lui è un regista da grandi film. È destinato a fare grandi film. Quando ero sul set insieme a lui non sembrava neanche di essere al lavoro. Lui pensa solo al divertimento, ed è quello che gli abbiamo dato. Vuoi dare sempre il meglio per il tuo regista, perché è il tuo primo spettatore, e con lui è stato molto facile. Serve una certa libertà, sopratutto in un film per famiglie come questo. Mentre a volte non serve quella libertà, e bisogna lavorare al limite della tensione. È una sensazione che puoi percepire in alcuni film."

Atteso nelle sale il 23 dicembre 2020, il film vede nel cast anche Ken Jeong, Rob Delaney e Peter Dinklage nel ruolo del villain. Siete curiosi del progetto? Fatecelo sapere nei commenti.