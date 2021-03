Tom & Jerry: ecco l'incredibile video test che rende omaggio a La La Land

Dopo l'esordio piuttosto positivo nelle sale cinematografiche del circuito nordamericano, la nuova pellicola dedicata ai mitici Tom and Jerry torna protagonista in rete con un nuovo un incredibile video test che omaggia La La Land.

Come potete vedere nella clip che vi riportiamo di seguito, il gatto Tom veste i panni di Ryan Gosling e danza con la bellissima Emma Stone con l'iconico abitino giallo sulle note di A Lovely Night. Il gattino sembra essere particolarmente a suo agio al fianco dell'attrice e il ritmo non gli manca di certo. Tra i due immancabile, il piccolo Jerry che prima si nasconde nella borsa della Stone per poi unirsi alla danza.

Il nuovo film di Tom & Jerry da poco sbarcato al cinema è il secondo miglior incasso della pandemia. Al box office infatti segue Wonder Woman 1984, e questo conferma quanto sia stata azzeccata la coraggiosa scelta della Warner Bros. Nonostante le critiche infatti la casa di produzione ha puntato tutto sull'uscita in contemporanea al cinema ed in streaming dei suoi titoli di punta.

In questo film che è un misto di animazione e live-action, Jerry decide di trasferirsi in un prestigioso hotel di New York, mettendo a rischio le cerimonie che si celebrano nello stesso. Per questo i proprietari della struttura decidono di assoldare Tom per farlo fuori. Ci riuscirà? Per scoprirlo non vi resta che vedere questa pellicola.