Tom & Jerry fortissimo al box office, è il secondo miglior incasso della pandemia

Tom & Jerry, il nuovo film di Tim Story ispirato al celebre duo gatto-topo dei cartoni animati, ha conquistato il box office nel suo primo week-end di programmazione attraverso il noto esperimento di distribuzione ibrida tra sala cinematografica e HBO Max.

Negli Stati Uniti il film è uscito ieri venerdì 26 febbraio nelle sale ancora aperte, registrando una solida apertura di $4 milioni di dollari che stando alle stime diverranno $12,5 milioni di dollari sui tre giorni del week-end: è una cifra che supera quella di Croods: New Age della Universal/Dreamworks Animation che ha incassato $9,7 milioni di dollari durante il weekend del Ringraziamento di 3 giorni, ma soprattutto è il secondo miglior risultato dell'era covid.

Il primato rimane a Wonder Woman 1984, sempre della Warner Bros. e sempre distribuito in contemporanea tra cinema e HBO Max, che nel week-end natalizio ha incassato $16,4 milioni di dollari.

Chiaramente non si tratta di numeri per i quali strapparsi i capelli, ma segnalano un incremento graduale per lo stato della sala e il ritorno al cinema: chiaramente con l'aumento delle vaccinazioni la paura di tornare in sala si sta lentamente placando, e ogni buona notizia per il settore è accolta a braccia aperte.

Ricordiamo che in Italia Tom & Jerry arriverà in digitale dal 18 marzo prossimo. Per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale del film.