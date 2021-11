Tom & Jerry: i fan scoprono i loro nomi completi su un poster pubblicato dalla Warner Bros

In un'intervista in occasione dell' uscita in digitale di Tom & Jerry , Colin Jost ha parlato dei personaggi e del film. "Amo molto vedere l'animazione 2D portata all'interno di un mondo live-action ", ha spiegato. "Hai presente, tipo alla Roger Rabbit? E' qualcosa che mi attraeva molto. Volevo farlo da così tanto tempo. Adoro Tim Storey come regista, quindi desideravo lavorare con lui. Dal momento che il cast è arrivato insieme, apprezzavo molto i miei colleghi. [...] Non so, c'era una bella atmosfera sul set. [...] Mi piace tanto l'idea di dare vita a questo mondo, in particolar modo per i giovani che guarderanno il film. E anche per le famiglie che vedranno il film. Sembrava una fuga totale, c'era una magia reale in questi personaggi dei cartoni animati che vivono in un hotel a NYC."

Si tratta di un poster che ci racconta che i due sono apparsi per la prima volta negli anni '40 in "Puss Gets The Boot". In questo cartone animato il gatto e il topo avevano due nomi diversi: Thomas Jasper Cat e Gerald Jinx Mouse . Questa rivelazione ha ovviamente sconvolto i giovani fan, che li hanno sempre conosciuti con il (più breve e semplice sicuramente) nome di Tom e Jerry. Tuttavia è anche qualcosa di molto interessante da scoprire, che i curiosi del web hanno visto subito nell'immagine postata dalla Warner Bros.

How many people are gonna freak out when they see Tom and Jerry's real names in the game? pic.twitter.com/dRdNp5nC6w — GuiNRedS || Red Star - Commissions Open! (@guinreds) November 18, 2021

It's confusing how Jasper and Jinx are their middle names, as those were just the names of their prototype forms.



Plus, it's been canon that their real first names are actually Thomas and Jerome. https://t.co/PQkN37EIPe — The Critical 'Outside The Box' Thinking Critic (@ACriticalHuman) November 18, 2021

JERRY'S NAME IS GERALD???



I KNEW ABOUT "JASPER" AND "JINX" CAUSE THOSE WERE LIKE?? ?BETA NAMES FOR TOM AND JERRY???



BUT GERALD??? pic.twitter.com/DVlsO7PIsk — Ink (@DreamChaserInk) November 18, 2021

Okay as mixed as I am on this game.. Tom and Jerry having their prototype names as their middle names is a really nice touch. — Smashers (@Pksmashbros) November 18, 2021