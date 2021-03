Tom & Jerry, esordio col botto al box-office americano e primo posto in classifica

Tom & Jerry conquista, per quanto possibile, il box-office americano, debuttando in Nord America con un incasso da 13,7 milioni di dollari in 2.475 sale nel week-end e un totale globale di 38,8 milioni di dollari. Negli Stati Uniti il film ha ottenuto il secondo miglior risultato nel primo week-end di distribuzione nel periodo post-pandemia.

L'unico titolo a far meglio è stato Wonder Woman 1984 (16,7 milioni di dollari). Si tratta di un buon segno per Hollywood, mentre i cinema di New York si preparano a riaprire il 5 marzo (mentre a Los Angeles rimarranno chiusi).

Il secondo posto di Tom & Jerry tra gli incassi post-pandemia nel primo week-end è un ottimo risultato anche per la politica scelta da Warner Bros., che ha scelto di far uscire i film del 2021 in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max.



Secondo le ultime stime, circa la metà dei cinema americani rimarrà chiusa. Diretto da Tim Story e basato sui personaggi omonimi dei cartoni animati creati da William Hanna e Joseph Barbera, il cast del nuovo capitolo di Tom & Jerry, è capitanato da Chloë Grace Moretz.

Dal 5 marzo per Tom & Jerry la competizione salirà di livello, visto che è prevista l'uscita nelle sale di Raya e l'ultimo drago, il nuovo Classico Disney, doppiato da Awkwafina e Kelly Marie Tran.

Tom & Jerry vede tornare protagonisti sul grande schermo la celebre coppia di gatto e topo. Quando Jerry si trasferisce in un hotel di New York alla vigilia di un matrimonio, l'organizzatore dell'evento è costretto ad assumere Tom per sbarazzarsi del roditore. Tuttavia un problema ancora più grande sta per sorgere: uno staff diabolico sta cercando di cospirare contro tutti quanti.

Nel cast del film a tecnica mista anche Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong e Pallavi Sharda.



Per quanto riguarda la lavorazione del film, Chloë Grace Moretz ha dichiarato di star impazzendo alla fine delle riprese.