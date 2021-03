Tom & Jerry arriva in Italia con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: 10 minuti in anteprima

Tom & Jerry, il nuovo film Warner Bros. diretto da Tim Story con protagonisti due storici ed iconici rivali dei cartoni animati, arriva in Italia in esclusiva digitale da domani giovedì 18 marzo.

Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. In occasione dell’arrivo in Italia della pellicola, inoltre, sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia sono già disponibili 10 minuti in anteprima del film: come al solito, potete gustarveli all'interno dell'articolo.

Nel film, impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e dalla partecipazione vocale di Luca Laurenti, racconta un nuovo capitolo della rivalità tra il topo Jerry, che si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo", e il gatto Tom, assunto dal personale dell'albero per dargli la caccia. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia però di distruggere la carriera della giovane dell'organizzatrice dell'evento (Chloé Grace Moretz), il matrimonio e forse perfino l'hotel stesso!

Tom & Jerry include nel cast anche Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Bobby Cannavale e Ken Jeong. La sceneggiatura è stata scritta da Kevin Costello, ed è basata sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera.

