Tom & Jerry arriva in home-video: svelati data di uscita e dettagli del bluray Warner Bros

Dopo il debutto in digitale in Italia, il nuovo film di Tom & Jerry di Tim Story si prepara ad uscire anche per il mercato home-video in dvd e blu-ray grazie a Warner Bros..

I due iconici rivali protagonisti di questa avventura inedita, impreziosita da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, torneranno a sfidarsi in DVD e Blu-Ray da giovedì 6 maggio: tra i contenuti extra, disponibili sia nella versione DVD che in quella Blu-Ray, spicca la clip esclusiva con il 'behind the scenes' dedicato alla sorprendente partecipazione di Paolo Bonolis.

Con una miscela di animazione classica e live action, la nuova avventura di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l'impensabile, lavorare insieme per salvare la situazione. Interpretato da Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Patsy Ferran, Nicky Jam, Bobby Cannavale, Lil Rel Howery e Ken Jeong, il mitico attore di Una Notte da Leoni, il film è scritto da Kevin Costello ed è basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. Tra i produttori esecutivi Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman, ed Allison Abbate.

