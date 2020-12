Tom & Jerry: anticipata l'uscita del film, ecco quando arriverà

Nelle ultime ore, Warner Bros. ha modificato alcune delle date d'uscita dei suoi film programmati per il 2021 e che come noto approderanno sia nelle sale cinematografiche che sulla sua piattaforma streaming HBO Max (questo nel solo mercato americano in esclusiva). Tra questi film c'è anche Tom & Jerry, film in live-action con Chloë Grace Moretz.

Prima dell'arrivo della pandemia di coronavirus, infatti, il film con il duo animato creato da William Hanna e Joseph Barbera sarebbe dovuto approdare esclusivamente in sala il 23 dicembre 2020 in tempo per il Natale di quest'anno; tuttavia, la pandemia ha mandato all'aria tutti i piani di una release tradizionale e un primo rinvio era stato fissato per il 5 marzo 2021. I recenti sviluppi, invece, con la Warner che ha deciso di mettere anche in streaming tutti i suoi film del listino 2021, la stessa sorte è toccata anche a Tom & Jerry, che adesso arriverà in sala e su HBO Max il 26 febbraio prossimo.

Questa la sinossi ufficiale: "Una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo", costringendo la disperata organizzatrice dell'evento (Chloe Grace Moretz) ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l'hotel stesso. Presto però sorge un problema ancora più grade: un diabolico e ambizioso membro dello staff che cospira contro tutti e tre."

Diretto da Tim Story su una sceneggiatura scritta da Kevin Costello, il film vede nel cast anche Michael Peña (Ant-Man, Narcos: Messico), Rob Delaney (Deadpool 2), Colin Jost (Saturday Night Live) e il mitico Ken Jeong (Una notte da leoni).

Vi ricordiamo che il film firmerà il ritorno del duo sul grande schermo dopo quasi 30 anni, nonché il loro debutto nel cinema live-action. Nell'attesa di rimandiamo al primo trailer di Tom & Jerry.