Tom & Jerry, annunciata la data d'uscita del primo trailer ufficiale

Dopo tanta attesa e un posticipo obbligato data la situazione pandemica attuale, il nuovo film cinematografico di Tom & Jerry è finalmente in dirittura d'arrivo, e dopo averne svelato il logo ufficiale un paio di mesi fa ecco che >b>Warner Bros. ha annunciato nelle ultime ore anche l'arrivo del primo trailer.

Fortunatamente è più vicino di quanto si potesse immaginare, dato che la major ha rivelato che il primo video di presentazione di questo nuovo film di Tom & Jerry arriverà nella giornata di domani, 17 novembre 2020. Alla regia di questo ibrido live-ation/animazione troveremo il Tim Story dei primi due film sui Fantastici 4.



La strana coppia non si vede sul grande schermo dal 1992, anno di Tom & Jerry: The Movie. La loro storia ora sarà totalmente riscritta. Il film ha come protagonista Chloe Grace Moretz nei panni di Kayla, che lavora con il personaggio di Michael Pena Terrance in un hotel in cui Jerry finisce per trasferirsi. Per sbarazzarsi del furbo topastro, viene chiamato l'ingenuo Tom, e come ovvio ne conseguirà un immenso caos.

Pena ha recentemente parlato di quanto si sia divertito sul set di Tom & Jerry durante le riprese e ha elogato la Moretz, Story e tutto l'intero cast. La data di uscita per Tom & Jerry resta confermarta al prossimo Natale nonostante tutto. Non ci resta che attendere dunque.