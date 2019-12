Tom Hooper sul perché Taylor Swift ha partecipato a Cats e non a Les Misérables

Intervistato da Vulture per commentare il debutto disastroso di Cats, Tom Hooper ha rivelato perché ha scelto di ingaggiare Taylor Swift per il suo nuovo musical nonostante in passato le avesse rifiutato una parte in Les Misérables.

"Ha fatto un provino per Les Misérables. Un ottimo provino per Eponine. Non l'ho presa, ma ci è arrivata molto vicino" ha spiegato il regista premio Oscar per Il Discorso del Re. "Alla fine, pensavo che che la gente non sarebbe riuscita a guarda oltre Taylor Swift. Perciò non mi è sembrata adatta per il motivo più lusinghiero possibile. Ma sapevo che era curiosa di lavorare in un musical. Quando abbiamo iniziato questo progetto, le ho scritto semplicemente 'Ti va di incontrarci? Ti piacerebbe vedere il mondo che sto creando?' E così abbiamo fatto una presentazione. Eve Stewart le ha mostrato i suoi splendidi dipinti di questo mondo. Io avevo una clip di 10 secondi di una ballerina vestita con una pelliccia realistica. Quella era la mia idea. L'ha adorata e da quel momento in poi è stata molto gentile e di grande aiuto. A quel punto, non sapevo ancora che sarebbe stata coinvolta per realizzare una nuova canzone e i testi musicali."

Hooper ha poi parlato nello specifico di "Macavity: The Mystery Cat", il brano cantato in solitaria dalla pop star nei panni della femme fatale Bombalurina: "Nello show, è cantato da due persone. Per lungo tempo ho pensato che lo avrebbero eseguito Taylor Swift e X. Dopo però mi sono chiesto, perché devono essere due persone? Ho chiamato Andrew Lloyd Webber e gli ho detto 'Ricordami perché'. E lui mi ha spiegato 'Beh, lo abbiamo assegnato a due persone perché avevamo paura che l'altra ragazza non avesse abbastanza cose da fare.' A quanto pare, originariamente era stato pensato da una sola persona. Così ho chiamato Taylor e le ho chiesto 'Ti dispiace farlo da sola?' E ovviamente lei ne è stata molto felice."

Nell'attesa di vedere il film in Italia, dove uscirà il 20 febbraio 2020, vi lasciamo al trailer ufficiale di Cats.