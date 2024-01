Tom Hollander ha ricevuto un assegno che Marvel aveva spedito a Tom Holland

Incredibile ma vero, anche nei grandi studios capitano gli errori di un qualsiasi ufficio. E se in mezzo ci sono anche degli assegni, la situazione può davvero sfuggire di mano. A giustificare l'errore, però, in questo caso sono i nomi dei protagonisti di questa incredibile vicenda: Tom Hollander e Tom Holland!

Con una carriera e un'età del tutto diversa, Hollander tra Orgoglio e Pregiudizio, Pirati dei Caraibi Bohemian Rhapsody e Holland con l'iconica tuta di Spider-Man nell'MCU tuttavia a causa del nome molto simile, spesso i due attori vengono scambiati in diverse situazioni e come raccontato dalla star di Pirati dei Caraibi la somiglianza ha giocato anche un brutto scherzo ( per Holland) in quanto per un breve periodo di tempi sia Hollander che Holland hanno collaborato con la stessa agenzia.

Un giorno, Hollander si sarebbe accorto di aver ricevuto un bonifico di ben 30mila sterline, compenso che compiaciuto avrebbe considerato come l'ingaggio di un show BBC. Peccato che leggendo meglio l'email, l'attore si sia accorto di un certo riferimento alla percentuale sugli incassi di The Avengers e lì avrebbe subito capito l'errore: "Era una somma di denaro sorprendente - ha detto Hollander a Seth Meyer - e non era neanche il suo stipendio, ma il suo primo bonus al botteghino. Non tutto il bonus al botteghino, soltanto il primo.Insomma, era una somma a sette cifre". Hollander è rimasto davvero colpito dai guadagni della giovane star!

Tra i prossimi progetti di Tom Hollander c'è Feud 2 mentre Tom Holland dovrebbe tornare nelle vesti eroiche di Spider-Man: non perdetevi i nuovi aggiornamenti su Spider-Man 4!