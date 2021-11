Tom Holland, altro che Zendaya: il suo vero amore si chiama Tessa

Da alcuni mesi ormai si parla di una possibile relazione tra Tom Holland e Zendaya ma a quanto pare, l'interprete di Spider-Man ha un unico vero amore. Si tratta di Tessa, una cagnolina di razza Staffordshire Bull Terrier a cui l'attore è incredibilmente legato e che porta sempre con se sul set quando può.

Tom Holland e Tessa si sono incontrati per la prima volta nel 2014 e la star di Spider-Man: No Way Home ha rivelato nel corso di varie interviste di aver deciso di adottare questa cucciola per via delle false dicerie sui cani della sua tipologia. Ricordiamo infatti che in Inghilterra, il Dangerous Dog Act vieta alcune tipologie canine ritenute particolarmente pericolose e tra queste rientrano anche i Pit Bull.

Durante la premiere di Spider-Man: Homecoming nel 2017, Tom ha portato Tessa con se e ha avuto modo di parlare più volte del loro fantastico rapporto. A tal riguardo l'attore ha definito la sua cucciola la cosa più dolce e angelica che abbia mai incontrato. Difficilmente Holland si separa dalla sua Tessa e durante la presentazione londinese de Il Dr. Dolittle, la tenera cagnolina grigia ha addirittura rubato i riflettori a Robert Downey Jr.

Insomma, Tom Holland fa compagnia ad un'altra apprezzatissima star del MCU con il suo amore smisurato per la sua fida compagna a 4 zampe. Infatti, Chris Evans non si separa mai dal suo Dodger e sono moltissime le tenere foto dei due sui social.