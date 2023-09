Tom Holland e Zendaya pensano al matrimonio? Gli ultimi rumor sulla coppia!

Dopo le dichiarazioni di Zendaya sulla storia con Tom Holland, una domanda sorge spontanea: i due stanno pensando al matrimonio? A quanto pare, la questione è più intricata del previsto. Per trovare una risposta, ripercorriamo insieme gli ultimi avvenimenti nella storia della coppia.

Dopo una breve relazione con Jacob Elordi di Euphoria, Zendaya si è avvicinata a Holland sul set dei film MCU Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Il loro bacio in un'auto a Los Angeles, i loro incontri nella casa della madre di Zendaya nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles e molti altri indizi ci suggeriscono che il fidanzamento sia ormai ufficiale.

Da parte sua, però, Zendaya condivide su Instagram la definizione del dizionario di clickbait: "Clickbait si riferisce tipicamente alla pratica di scrivere titoli sensazionalistici o fuorvianti per attirare clic su un contenuto. Spesso si basa sull'esagerazione delle affermazioni o sull'omissione di informazioni chiave per incoraggiare il traffico. Il termine è generalmente usato in senso sprezzante".

A questo punto, il fidanzamento viene di nuovo messo in discussione, così come il matrimonio. Sappiamo soltanto che i due sono felici di trascorrere del tempo insieme, nonostante i paparazzi che continuano a turbare la loro quiete. Se in futuro rilasceranno un annuncio ufficiale, vuoi per la relazione sentimentale, vuoi per qualcosa di più grande, tutti noi non potremmo esserne più felici; se invece le cose andranno diversamente, rispetteremo la loro privacy e tutte le decisioni che essa comporta.

Era il novembre 2022 quando Zendaya e Tom Holland iniziarono a pianificare un futuro assieme.