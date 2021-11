Tom Holland e Zendaya nel Multiverso: ecco il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home

La campagna marketing di Spider-Man: No Way Home della Sony Pictures ingrana la marcia: dopo i poster di questa mattina, tra i quali è anche spuntata la testa di Spiderman di Tobey Maguire, arriva una nuova locandina dedicata a Tom Holland e Zendaya.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Spider-Man di Tom Holland e Michelle o MJ di Zendaya campeggiano nella nuova locandina ufficiale dell'attesissimo film MCU, che vede anche un mezzobusto del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, come noto vero e proprio co-protagonista del blockbuster: intorno a loro si scatena il Multiverso, con New York City che sembra arrotolarsi su se stessa seguendo la direzione dei tentacoli meccanici di Dottor Octopus di Alfred Molina e il volo a spirale del Green Goblin di Willem Dafoe.

Strizzando l'occhio, inoltre, si possono intravedere anche gli altri villain che compariranno nel film, vale a dire l'Electro di Jamie Foxx, Sandman di Thomas Haden Church e Lizard di Rhys Ifans: con un rapido conto viene fuori che in Spiderman No Way Home ci saranno i Sinistri 5 e non i Sinistri 6, non una svista bensì una decisione che secondo le indiscrezioni sarebbe da ricondurre direttamente alla Sony Pictures, interessata a proporre un film sui Sinistri 6 dopo No Way Home.

Che la presenza di Michael Keaton in Morbius, l'arrivo di Venom nel MCU e il film su Kraven il Cacciatore attualmente in produzione rappresentino sentieri rivolti verso la medesima direzione? Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà il 15 dicembre nei cinema italiani.