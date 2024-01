Tom Holland e Zendaya si sono lasciati? La star di Spider-Man risponde alle voci del web

La storia d’amore tra Zendaya e Tom Holland è una delle preferite dei fan del cinema e del gossip. La recente decisione di non seguire più nessuno sul proprio profilo Instagram da parte dell’attrice ha acceso la curiosità del pubblico più attento che ha notato come la star abbia deciso di togliere il follow anche allo Spider-Man MCU.

Dopo aver riportato le indiscrezioni social di un matrimonio tra Zendaya e Tom Holland, dobbiamo tornare a parlare della storia tra le due star per condividere i nuovi rumor, completamente contrapposti alle voci di un matrimonio e che vorrebbero i due in piena rottura.

La coppia è sempre stata particolarmente attenta alle proprie questioni private e difficilmente si sono fatti vedere in pubblico insieme, eludendo, in qualche modo, la pressione di un rapporto troppo pubblico.

Dopo che l’interprete di Dune ha cancellato deciso di smettere di seguire qualsiasi profilo su Instagram, la Rete ha cominciato a domandarsi se, dietro il fatto che non abbia risparmiato neanche Tom Holland dal trattamento, ci possa essere una questione tra i due.

Tom Holland ha spiegato a TMZ come non si tratti di altro che di speculazioni, quando, a precisa domanda che prospettava una separazione, ha risposto: “No, no, no, assolutamente no”.

In attesa di capire cosa abbia spinto l’attrice a cancellare tutti i follow sul social di Meta e ansiosi di vedere ancora la coppia insieme in un’occasione pubblica, vi lasciamo a una vecchia intervista in cui Tom Holland ignorava il corteggiamento di Zendaya.