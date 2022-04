Tom Holland e Zendaya insieme a Boston: la foto con una fan

La storia d'amore tra Zendaya e Tom Holland prosegue a gonfie vele. Nei giorni scorsi le due star di Spider-Man: No Home sono state avvistate insieme per le strade di Boaton e una fan ha colto l'occasione per chiedere loro una foto.

Sebbene inizialmente i piani alti della Marvel avessero sconsigliato una relazione ai giovani attori per evitare problemi di qualsiasi sorta al franchise di cui ormai sono protagonisti indiscussi, i due nel corso degli ultimi mesi sono diventati una delle coppie più in vista dello show biz e spesso e volentieri vengono immortalati insieme per le vie di New York o di Londra, dove Holland vive vicinissimo alla sua famiglia.

Tom Holland e Zendaya si sono conosciuti nel 2016, anno in cui hanno avuto inizio le riprese di Spider-Man: Homecoming, sin dai primi incontri tra i due c'è sempre stato un forte legame e pian piano la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più, complici sicuramente le intense giornate lavorative spalla a spalla. I ben informati sui fatti ritengono addirittura che la loro relazione sia iniziata al termine del 2019, ma in quei mesi entrambi sono stati avvistati più volte con partner diversi.

Nel luglio 2021 arrivano però conferme ufficiali, Tom Holland e Zendaya sono immortalati insieme in auto, intenti a baciarsi. Da quel momento, i due sono diventati una delle coppie più ricercate di Hollywood, e i paparazzi fanno a gara per fotografarli e dove loro non riescono...ci pensano i fan.