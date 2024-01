Tom Holland e Zendaya amano riguardare Spider-Man: Homecoming: 'Ci ricorda i 19 anni'

Tom Holland e Zendaya sono praticamente cresciuti insieme nel segno di Spider-Man: conosciutisi nel 2017 sul set di Spider-Man: Homecoming, i due attori sono sopravvissuti ad altri due film MCU insieme, finendo poi con il diventare una coppia che, di tanto in tanto, dedica una serata tranquilla ad un rewatch che sa di nostalgia.

A parlarne è stato proprio Tom Holland, che ha svelato l'abitudine abbracciata insieme alla sua compagna di riguardare piuttosto spesso il film nel quale avremmo potuto vedere John Leguizamo nei panni dell'Avvoltoio.

"Io e Zendaya continueremo ora e sempre a guardare Spider-Man: Homecoming, ricordandoci com'era avere 19 anni e fare quei film. Io amo quei film, amo riassaporare quei momenti, cerco solo di non riguardarli spesso quanto vorrei perché è una cosa speciale. È come un lusso avere la possibilità di sedersi e in un certo senso rivivere la tua giovinezza" sono state le parole dell'attore.

Holland, d'altro canto, ha precisato di non avere alcun tipo di problema a riguardare i suoi stessi lavori: "Io guardo sempre la mia roba. Certe volte penso di essere il mio miglior critico. Io so davvero cos'è che posso fare, quindi a volte sono lì e penso tipo: 'Cavolo, qui avrei potuto spingere di più'" ha spiegato la star di Uncharted. E voi, quale dei tre Spider-Man di Holland preferite? Fatecelo sapere nei commenti!