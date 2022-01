Tom Holland e Zendaya abbracciati per le strade di Londra: ecco le foto!

Tom Holland e Zendaya fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e insieme sono stati fotografati per le strade di Londra mentre camminavano abbracciati. I due attori, ormai impegnatissimi e super richiesti dalle più grandi produzioni di Hollywood, hanno fatto ritorno nel Regno Unito e nello specifico nella casa che Holland possiede a Londra.

Trovare l'amore sul set è un'evenienza piuttosto comune per le star di Hollywood, e sebbene la nascita di una nuova relazione tra co-star faccia sempre notizia, non è certo strano scoprire che la chimica che si vede sullo schermo non è relativa solo a quest'ultimo. Dopo essere stati fotografati dai paparazzi mentre si scambiavano un bacio all'interno dell'auto di Holland, dopo aver trascorso diverso tempo insieme in quello che dovrebbe essere il quartiere di Los Angeles in cui risiede anche la madre di Zendaya, la coppia si trova ora a Londra dove Holland ha una casa vicino a quella dei suoi genitori e dei suoi tre fratelli.

Recentemente, la stessa Zendaya ha parlato della differenza d'altezza con Tom Holland: "È un pregiudizio stupido. Anche mia madre è più alta di mio padre. Mia madre è più alta di chiunque" sono state le parole di Zendaya al riguardo."Ricordo quando facemmo gli screen-test per Spider-Man, nessuna ragazza era più bassa di me!" ha aggiunto quindi Holland, dopo aver ribadito quanto ridicolo trovi il porsi problemi di questo tipo.

Gossip e futili problemi a parte, comunque, c'è un eroe sotto stress a cui pensare: secondo Tom Holland, infatti, Peter Parker avrebbe bisogno di una vacanza dopo Spider-Man: No Way Home. Intanto, la Sony starebbe pensando a un film tutto per la MJ di Zendaya.