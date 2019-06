Tom Holland vorrebbe vedere Spider-Man fare squadra con Hulk e Doctor Strange

Recentemente, l'attore ha rivelato di voler realizzare un film tra Spider-Men con Tobey Maguire e Andrew Garfield : a questo proposito, se avete il coraggio di affrontare gli spoiler, scoprite le scene post-credits di Far From Home .

Voi cosa ne pensate? Con quali altri personaggi del Marvel Cinematic Universe vorreste vedere il giovane Spider-Man di Tom Holland? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

"Voglio fare altro lavoro di squadra con Doctor Strange, siamo entrambi newyorkesi e mi piace molto l'idea di scienza come Peter che fa coppia con un mago, perché contraddice totalmente tutto ciò in cui Peter crede", ha spiegato Holland.

In un'altra intervista, questa volta di CinemaBlend, l'attore ha aggiunto poi che gli piacerebbe interagire di nuovo col Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, dopo la loro avventura in Infinity War (leggi: Everycult su Infinity War ).

"Vorrei avere a che fare con Hulk. Non solo perché sarebbe incredibilmente divertente, ma anche perché sono entrambi dei fanatici della scienza."

Tom Holland , interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, durante una recente intervista di Spider-Man: Far From Home , ha dichiarato di voler vedere il suo personaggio fare squadra con l'Hulk di Mark Ruffalo .

speciale Spider-Man: Far From Home, Mysterio e il Multiverso nella tela del ragno

